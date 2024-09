Erstmals findet in Nördlingen die internationale Weihnachtsbaumbörse statt

Ja, ist denn schon Weihnachten? Auf diese Frage aus einem einst bekannten Werbespot könnte man am Wochenende in Nördlingen tatsächlich kommen. Denn in der Ankerhalle und auf der Kaiserwiese dreht sich am Samstag alles um den beliebten Christbaum: Am 14. September findet dort zum ersten Mal die internationale Weihnachtsbaumbörse statt. Hunderte Christbaum-Spezialisten erwarten die Veranstalter - und zwei besondere Hoheiten.

