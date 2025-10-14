Warum in Deiningen am Montag das Internet ausgefallen ist

Als der Deininger Klaus Jais am Montagmorgen an seinem Computer E-Mails verschicken wollte, ging nichts mehr. Nur über sein Handy konnte er ins Internet gehen und erfuhr so, dass der Anbieter Deutsche Glasfaser von einer Störung betroffen war. Darüber wurde er vom Anbieter per Mail informiert – die er aber ohne sein Handy nicht hätte abrufen können, wie Jais mit einem Schmunzeln anmerkt.

Eine Sprecherin der Deutschen Glasfaser teilt im Gespräch mit unserer Redaktion mit, dass sich die Störung am Montag auf alle Dienste, also Festnetz, Internet und Fernsehen, ausgewirkt hatte. Rund 390 Kundinnen und Kunden waren davon betroffen. „Ursache für die Störung war ein Faserschaden auf der Glasfaserstrecke. Der ist bei Arbeiten durch eine Fremdfirma entstanden“, so die Sprecherin. Dabei sei das Kabel beschädigt worden. Um 8.17 Uhr sei die Störung am Montag aufgetreten.

Internet fällt für Kunden der Deutschen Glasfaser in Deiningen aus

Zunächst einmal habe die genaue Stelle lokalisiert werden müssen, ihre Kollegen hätten die Glasfaserleitung durchgemessen, um zu sehen, wo der Schaden sei – das dauere eine gewisse Zeit. Dann sei es an die Reparatur gegangen. Um 18.40 Uhr seien alle Kundinnen und Kunden wieder versorgt gewesen.

Der Deininger Jais hatte es den ganzen Tag über probiert, doch erst am Abend kam er wieder ins Internet. So viele Stunden ohne Internet sei heutzutage „keine kleine Nummer“, man sei mittlerweile schon sehr abhängig von der Technik, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.