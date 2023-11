Nördlingen

Ursache für Internet-Ausfall in Nördlingen steht fest

Wegen eines Internet-Ausfalls kam es am Montag in Nördlingen zu Einschränkungen. Betroffen waren mehrere Netzbetreiber. Am Abend war das Problem behoben.

Ein Internet-Ausfall hat am Montag Nördlingen und einige Stadtteile sowie weitere Rieser Orte beschäftigt. Betroffen waren nach bisherigen Erkenntnissen die Internet-Betreiber Telekom, 1&1 und Vodafone. Die Deutsche Telekom bestätigt, dass die Ursache für den Ausfall eine Störung an einem Glasfaserkabel ist. Der Pressesprecher der Telekom teilt auf Anfrage mit, dass "die Techniker vor Ort sind und daran arbeiten, das betroffene Kabelstück auszuwechseln." Internet-Ausfall in Nördlingen: Störung soll bis zum Abend behoben sein Gegen 17.45 Uhr funktionierte vielerorts das Internet wieder. Die Probleme führten nicht nur in Privathaushalten zu massiven Einschränkungen, sondern legten ganze Firmen lahm, wie aus der Stadt zu erfahren war. Nicht betroffen waren unter anderem das Nördlinger Rathaus und das Amtsgericht. Wie Bernhard Kugler von der Stadt Nördlingen mitteilt, waren aber auch Außenstellen der Stadtverwaltung nicht erreichbar. (AZ) Lesen Sie dazu auch Nördlingen Plus So wirkt sich der Internet-Ausfall auf den Handel in Nördlingen aus

