Internetverkäufer in Nördlingen unterwegs - Verbraucherzentrale rät von Haustürgeschäften ab

Nördlingen

Wenn Internetverkäufer an der Türe klingeln: Tipps der Verbraucherzentrale

Kürzlich waren in Nördlingen Mitarbeiter unterwegs, die Verträge im Namen der Telekom angeboten haben. Was es damit auf sich hat und worauf man achten sollte.
Von Anja Lutz
    Kürzlich waren Mitarbeiter einer Firma in Nördlingen unterwegs, die neue Internetverträge verkaufen wollten.
    Kürzlich waren Mitarbeiter einer Firma in Nördlingen unterwegs, die neue Internetverträge verkaufen wollten. Foto: Christin Klose, dpa-tmn (Symbolbild)

    An einem Nachmittag klingelt es in einem Nördlinger Mehrfamilienhaus an der Wohnungstüre. Eine Dame will wissen, ob sie denn einmal den Internet-Router sehen könne? Derzeit werde VDSL von der Telekom in diesem Bereich ausgebaut, deshalb könne man jetzt einen entsprechenden Vertrag abschließen. Sie nimmt die Daten auf, tippt in ihr Tablet. Das Angebot, das sie macht, ist fünf Euro teurer als der bisherige Vertrag eines anderen Anbieters. Sie könne hier noch einen Rabatt geben, man würde dann einfach angeben, dass die Vertragsinhaberin jünger als 28 Jahre ist. „Da fragt keiner nach“. Verkaufsgespräche dieser Art hat es kürzlich in Nördlingen wohl mehrere gegeben. Das steckt dahinter.

