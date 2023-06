Interview

Bürgermeisterin Bergdolt: Tourismus ist "in der DNA des Ortes verwoben"

Plus Über Mönchsdeggingen sagt Bürgermeisteirn Karin Bergdolt: "Von der Ferne betrachtet, leben wir wie in Bullerbü." Wie sie auf den Almarin-Prozess zurückblickt.

Frau Bergdolt, wie haben Sie Ihre Zeit als Bürgermeisterin erlebt?



Karin Bergdolt: Die Zeit ist intensiv, inspirierend, vielfältig und birgt viele Überraschungen. Ich glaube, das Amt kann man sich nicht vorstellen. Die großen Themen waren bekannt, aber hinzu kamen natürlich die Pandemie, Krieg, Energiekrise – die waren nicht planbar.

Was sind die Themen, mit denen Sie sich abseits dessen beschäftigt haben?



Bergdolt: Bei uns gibt es viele Infrastrukturthemen: Bei Breitband und Glasfaser haben wir an sämtlichen Förderprogrammen teilgenommen. Dazu kommen die Sanierungen der Kanäle und der Schule. Außerdem haben wir Spielplätze ertüchtigt. Jetzt läuft das Baugebiet in Ziswingen, 30 Jahre wartet der Ortsteil auf ein Baugebiet. Das sind 13 Bauplätze – das klingt nicht nach viel, ist aber für uns passend. Im Baugebiet in Mönchsdeggingen haben wir noch drei Plätze. Ein wichtiges Projekt ist auch der Radwegbau nach Bissingen.

