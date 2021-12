Interview

12:00 Uhr

Christoph Schmid im Interview: "Es scheitert nicht am Impfstoff"

Plus Christoph Schmid, zuvor Bürgermeister der kleinen Rieser Gemeinde Alerheim, ist für die SPD in den Bundestag eingezogen. Seine Partei stellt den Kanzler. Was er zum Thema Impfpflicht sagt.

Von Martina Bachmann

Herr Schmid, wie waren die ersten Wochen als Bundestagsabgeordneter?



Christoph Schmid: Es war stressig, aber ich habe es nicht bereut. Im Moment bekomme ich sehr viele Mails von Bürgerinnen und Bürgern und versuche, sie alle zu beantworten.

