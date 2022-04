Dekan Wolfermann rät: "Raus gehen und am Geschenk Leben erfreuen"

Plus Corona, Krieg, Klimawandel: Viele Menschen reagieren derzeit mit Angst. Dekan Gerhard Wolfermann über Verletzlichkeit, Frieden und das Geschenk Gottes an uns alle.

Erst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg: Viele Menschen spüren auch im Ries in diesen Wochen und Monaten große Angst.



Dekan Gerhard Wolfermann: Ja. Corona hat uns unsere eigene Verletzlichkeit deutlich gemacht. Unsere alten Gewissheiten, dass wir Seuchen im Griff haben und es in Europa keine Kriege mehr gibt, haben sich aufgelöst. Dazu kommt auch noch der Klimawandel, der vielen Menschen sehr bewusst ist. Die Verunsicherung ist sehr groß.