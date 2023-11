Interview

Landrat Rößle, wie viele Windräder müssen sich in Zukunft im Donau-Ries drehen?

Plus Wenn die Energiewende klappen soll, muss der Ausbau der erneuerbaren Energie deutlich schneller voranschreiten. Landrat Rößle hat eine entscheidende Rolle inne.

Von Martina Bachmann

Herr Rößle, warum müssen Sie sich jetzt um den Ausbau der Windkraft in der Region kümmern?



Stefan Rößle: Ich bin der neue Vorsitzende des regionalen Planungsverbandes Augsburg. Dieses Amt war in meiner eigenen Karriereplanung eigentlich nicht vorgesehen. Der Vorsitz wechselt alle drei Jahre zwischen den Landräten und dem Städte- und Gemeindetag und jetzt ist eben wieder ein Landrat am Zug. Zudem wechselt es zwischen den Regionen, daher ist mir der Posten quasi zugeflogen.

Sie haben das Amt in einer ganz besonderen Phase: Es geht um Flächen für Windkraft, die der Regionale Planungsverband auch im Landkreis Donau-Ries definieren muss.



Rößle: Ja, es steht die Fortschreibung des Regionalplans in Sachen Windkraft an. Per Bundesgesetz muss bis zum 1. Dezember 2027 rund 1,1 Prozent der Bundesfläche als Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen werden. Bis zum 31. Dezember 2032 sollen es sogar 1,8 Prozent sein. Wir haben für den Regionalen Planungsverband Augsburg beschlossen, dass wir nicht innerhalb von wenigen Jahren zweimal das aufwendige Verfahren durchlaufen wollen. Wir wollen gleich 1,8 Prozent der Fläche für die Windkraft ausweisen.

