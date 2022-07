Sabine Heilig über Kunst im öffentlichen Raum: "Sind hier unterversorgt"

Sabine Heilig hat initiiert, dass das Kunstwerk Bärenfalle vielleicht in Nördlingen aufgestellt wird. Was ihr daran gefällt und warum die Stadt das brauchen könnte.

Frau Dr. Heilig, Sie haben den Anstoß zum Kunstwerk "Bärenfalle" gegeben. Können Sie uns erzählen, wie das zustande gekommen ist?



Dr. Sabine Heilig: Ich arbeite als Kunsthistorikerin mit zeitgenössischen Künstlern/-innen. Der Kontakt zu Guido Weggenmann hat sich spontan ergeben. Ich hatte gehört, dass er einen Teil seines Ateliers aufgeben muss. Er kann uns diese Skulptur unentgeltlich zur Verfügung stellen, die übrigens gar nicht Bärenfalle heißt, sondern auf Englisch "trap", Falle. Sie ist ja ein monumentales Teil und leuchtend orange lackiert, das könnte ich mir in Nördlingen super vorstellen.

Warum passt das Werk Ihrer Meinung nach so gut nach Nördlingen?



Heilig: Die Stadtmauer, die Gebäude sind in der Farbigkeit relativ zurückhaltend. Wenn man dann so eine Neo-Pop-Art-Skulptur aufstellt, die noch dazu in einer Signalfarbe herausknallt, ist das ein absoluter Kontrast und Hingucker.

Sie sind damit dann an OB Wittner herangetreten.



Heilig: Ja, ich habe ein Exposé dazu geschrieben und meine Intention zum Werk und zur Aufstellung beschrieben. Es ist einer Original alpenländischen Bärenfalle nachempfunden - nur extrem vergrößert, man nennt das Blow-up. Das zielt darauf ab, Alltagsdinge in einen anderen Kontext zu stellen. Man kann sich etwa überlegen: Wer gerät da in die Falle, warum hat man Bären gefangen? Dann erfährt man, dass Bären früher in Gräben gehalten wurden. Da wir auch einen Stadtgraben haben, fand ich das passend, auch wenn es hinterher hieß, es hätte in Nördlingen keine Bären gegeben.

Sie finden also nicht, dass ein Kunstwerk einen Bezug zur Stadt haben muss, wie es kritisiert wurde?



Heilig: Nein. Wenn man es mal mit dem Thema einer Gerd-Müller-Statue vergleicht: Ihm stellt man ein Denkmal auf, das erinnert an etwas Konkretes. Diese "Bärenfalle" hat keine Funktion. Erst wenn sie dasteht, kann man über die Idee des Künstlers nachdenken. Ich sehe das als Chance, etwas zu zeigen, was da ja nicht hingehört, das Diskussionen bietet, aber im positiven Sinn. "Trap" zeigt etwas Gegenständliches, ein Ding, das existiert, nur hier extrem vergrößert und anders lackiert. Diese Verfremdung macht das Ganze spannend. Manche haben gesagt, dass die Skulptur ja kreisrund sei und Zacken habe, ähnlich wie unsere Stadtsilhouette.

Ist damit vielleicht schon ein erstes Ziel erreicht, dass es in der Stadt einen Diskurs über ein großes Kunstwerk gibt, obwohl es noch nicht einmal steht?



Heilig: Das hat uns alle ein bisschen überrascht. Es tat mir vor allem für den Künstler leid. Zu sagen: "Warum wurde keiner von hier gefragt, was hat das mit uns zu tun?", das finde ich nicht passend. Anderswo steht auf jedem Kreisel ein Kunstwerk, und wir sind hier in Nördlingen mit der Kunst im öffentlichen Raum unterversorgt. Es geht auch darum, die Wertschätzung für zeitgenössische Kunst zu stärken.

Was kann Kunst im öffentlichen Raum bewirken?



Heilig: Sie ist für alle sichtbar, auch für Menschen, die nicht ins Museum gehen. Sie dient der Demokratisierung von Kunst und bleibt nicht einer Elite vorbehalten, die sich den Luxus leistet, Eintritt zu bezahlen. Das ist Kunst für alle.

Es ist schon vorgekommen, dass Werke in Nördlingen beschädigt wurden. Können Sie sich das erklären oder bringt das Kunst im öffentlichen Raum mit sich?



Heilig: Letzteres sicherlich. Aber es gibt auch Städte, die seit Langem Kunst im öffentlichen Raum zeigen und keine Probleme damit haben. Ich glaube, weil es hier in der Stadt noch nicht die Auseinandersetzung in größerem Stil damit gegeben hat, gibt es dazu noch keinen Gewöhnungsprozess. Ich unterstelle auch denen, die Vandalismus betreiben, keine gesellschaftliche Kritik oder Kritik am Kunstwerk. Es geht da oft um das Zerstören an sich. Die Stadt hat ja gesagt, dass sie die "Bärenfalle" dagegen nicht versichern kann. Daher wird der Standort möglicherweise auch ein Ort werden, der abgeschlossen ist.

Wie geht es jetzt mit der "Bärenfalle" weiter?



Heilig: Es wird jetzt überlegt, ob es einen passenden Standort gibt, der besser abgesichert ist, und dann muss man noch einmal mit dem Künstler sprechen. Letztlich hat er das letzte Wort, denn wenn man sein Werk nicht versichern kann, wäre es für ihn finanziell ein Zuschussgeschäft. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass die Skulptur aufgestellt wird. Den Kontrast von historischer Stadt und zeitgenössischer Kunst halte ich für eine absolute Bereicherung.

Zur Person: Dr. Sabine Heilig, 60, ist Kunsthistorikerin und selbstständig im Kunstbereich als Kuratorin und Autorin tätig. Sie arbeitet für Städte, Institutionen, Kulturämter aber auch Künstlerinnen und Künstler. Zudem ist sie im Nördlinger Stadtmarketingverein im Arbeitskreis Kultur tätig.