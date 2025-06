Das ist in diesem Jahr auf der Ipfmess geboten

In zwei Wochen ist es so weit: Das größte Volksfest Ostwürttembergs - die Ipfmesse - beginnt wieder. Traditioneller Start des Volksfestes ist am Freitag, 4. Juli. „Wir freuen uns auf fünf Tage Fröhlichkeit, Geselligkeit und gute Laune“, sagt Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler. Dabei wartet die Ipfmesse auch in diesem Jahr wieder mit einigen Neuheiten auf.

Die offizielle Eröffnung der Ipfmesse wird am Freitag, 4. Juli, um 19 Uhr mit dem Fahneneinmarsch der Vereine und dem Bierfassanstich durch Bürgermeister Gunter Bühler gefeiert. Vier Schläge brauchte er im vergangenen Jahr, bis das Bier floss – ob er die Anzahl unterbieten kann, wird sich zeigen. Im Anschluss an die Eröffnung sorgt die Band „Die Bande“ für einen schwungvollen Auftakt im Festzelt. Zum passenden Start gibt es in diesem Jahr wieder ein Brillantfeuerwerk, das für einen leuchtenden Nachthimmel sorgen wird.

Ipfmess: Umzug am 5. Juli in Bopfingen

Bereits um 17 Uhr am Freitag beginnt die Ipfmessausstellung im Zelt des Gewerbe- und Handelsvereins Bopfingens. Regionale Unternehmen stellen sich und ihr Angebot dort vor. Der Ipfmessumzug am Samstag, 5. Juli, startet um 13.45 Uhr mit dem Standkonzert am Marktplatz. Anschließend zieht der Festumzug zum Messplatz. Traditionell wird am Sonntag, 6. Juli, im Festzelt der ökumenische Gottesdienst gefeiert. Um 9.30 Uhr treffen sich die Stadtsoldaten zum 9. Ipfmessböllern am Böllerplatz unterm Ipf.

Etabliert hat sich inzwischen auch die landwirtschaftliche Ausstellung an der Sechtabrücke. „Denn Impfmesse und Landwirtschaft gehören zusammen“, sagt Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler. Neben einer Ausstellung zu moderner Landtechnik werden landwirtschaftliche Dienstleister und Institutionen über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft, aber auch über gesunde Ernährung informieren.

Der traditionelle Höhepunkt der landwirtschaftlichen Seite der Impfmesse ist die Bauernkundgebung am Montag, 7. Juli, ab 10 Uhr im Festzelt. Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, spricht zum Thema „Wie viel Mut brauchen unsere jungen Bauern, um sich den Anforderungen der Gesellschaft zu stellen?“ Ein sehr aktuelles und lebensnahes Thema, wie Hubert Kucher, Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ostalb-Heidenheim: „Die Motivation der jüngeren Generation, weiterhin an der Landwirtschaft festzuhalten, ist eine große Aufgabe für die Zukunft.“

Neues Fahrgeschäft „Predator“ auf der Ipfmess

Am Ipfmess-Dienstag findet der traditionelle Presse-Frühschoppen statt. Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim, wird im Gespräch mit Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Ipf- und Jagst-Zeitung“/„Aalener Nachrichten“, Einblicke in die Arbeit des Vereins und zum Klassenerhalt in die Fußball-Bundesliga geben. Vor allem der Blick auf die vergangene Saison, mit „Conference League“ und dem Klassenerhalt in sprichwörtlich letzter Sekunde, dürfte ein spannender Themenbaustein werden.

Weitere Attraktionen sind wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften auf dem Rummelplatz geboten. In diesem Jahr neu dabei ist das Fahrgeschäft „Predator“, das puren Nervenkitzel mit 360 Grad Drehung, Überschlag und Höhenflug auf 15 Meter verspricht. Aber auch ein Familienkarussell, der Autoscooter oder die Schiffschaukel dürfen natürlich nicht fehlen. Wer lieber etwas flanieren möchte, ist auf dem Krämermarkt an der richtigen Stelle. An rund 200 Ständen werden allerlei Waren wie Bürsten, Tee oder Strümpfe feilgeboten.

Musikalisch startet die Ipfmesse schon mit der Ipfmess -Countdownparty unter dem Motto „X-tase pur! 10 Jahre Partyfieber“ am Donnerstagabend. Bereits 2015 hatte die Band „Voxxclub“ das Zelt zum Kochen gebracht, nun sind sie zur zehnten Countdown-Party wieder am Start. Unterstützung erhalten sie dabei von „Volxxbeat“. Doch auch während der Ipfmesse ist im Festzelt musikalisch einiges los. Die Stadtkapelle Bopfingen spielt am Samstag ab 15 Uhr, ab 19 Uhr kann mit „Allgäuwild“ gefeiert werden. Am Sonntagmorgen wird ab 11 Uhr wieder die Stadtkapelle Bopfingen spielen und ab 19.30 Uhr „Die Lederrebellen“. Die „Musikantenfreunde“ werden am Montag ab 11 Uhr zur Unterhaltung aufspielen. Ab 19.30 Uhr heißt es feiern mit den „Albfetza“. Am Dienstag spielt ab 12 Uhr der Musikverein Aufhausen. Zum Mess-Ausklang spielt die „Joe Williams Band“ mit Stargast „Carolina“.