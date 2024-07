Neueröffnung in Nördlingen: „Happy Sales“ bringt italienische Mode in die Reimlinger Straße

In der Nördlinger Innenstadt gibt es mit „Happy Sales“ ein neues Mode-Pop-Up-Geschäft. Karin Willer hat am Donnerstag in den Ladenräumen des früheren Geschäfts A. Pöpperl, in der Reimlinger Straße, eine Filiale ihrer Boutique „Willer -Fashion.Trends.More“ eröffnet. Die Inhaberin startete mit der Boutique vor vier Jahren, während der Pandemie, in einem der kleinen Marktläden im Tanzhaus.

Kundinnen finden bei „Happy Sales“ Damenkleidung, die mindestens um 50 Prozent reduziert ist: Mode aus der aktuellen Sommerkollektion, da das Sommergeschäft wegen des Wetters bislang nicht so gut lief, wie Willer sagt. Darüber hinaus finden sich auch Kleidungsstücke vom vergangenen Herbst und Winter sowie Accessoires. Das Sortiment zeichne sich durch einen italienischen Chic aus, so die Inhaberin. Wie Willer im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, fahre sie regelmäßig nach Italien und Düsseldorf, um dort Mode-Agenturen zu besuchen. Dort sichte sie in den Show-Rooms der Hersteller die Kollektionen und wähle bewusst besondere Kleidungsstücke für ihre Boutique aus. Die Marken heißen beispielsweise „Place de Soleil“, „Noella“ oder es handelt sich um kleinere Modelabels. Die Hersteller kommen aus Italien, Dänemark und den Niederlanden. Das Besondere sei, sagt Willer, dass man die Kleider dieser Marken weder in anderen Nördlinger Geschäften noch im Internet kaufen könne. Der Abverkauf der Mode in „Happy Sales“ soll, so ist es vorerst geplant, bis Oktober gehen.

Größere Räume bieten viele Möglichkeiten

Willer, die etwas ins Schwärmen gerät, wenn sie an die Möglichkeiten der neuen Ladenräume in der Reimlinger Straße denkt – 100 Quadratmeter statt der bisherigen 20, ein Lager im ersten Stock –, kann sich aber auch vorstellen, dass sie den Laden längerfristig betreibt.

Neben dem Umstand, dass sie in ihrer bisherigen kleinen Boutique kaum Platz hatte, um reduzierte Kleidung separat zu präsentieren, gibt es noch einen weiteren Grund für die Neueröffnung des Pop-Up-Stores: Die Boutique im Tanzhaus muss renoviert werden. Der Wasserring der „Beachflag“, eines fahnenartigen Werbeaufstellers, ist über Nacht im Laden ausgelaufen. Mehrere Liter Wasser führten zu Verwerfungen des Bodenbelags. Willer möchte im Zuge der Renovierungsarbeiten gleich noch weitere Verschönerungsarbeiten durchführen. Die Boutique im Tanzhaus ist deshalb vorübergehend geschlossen. Die Renovierungsarbeiten sollten aber nicht allzu lange dauern, schätzt Willer. So wird sie demnächst beide Geschäfte, zumindest vorübergehend, parallel betreiben.