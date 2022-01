Archäologie-Epizentrum Deiningen: Viele sensationelle Ausgrabungsfunde

Plus In Deiningen gab es im Jahr 2021 sensationelle Ausgrabungsfunde.

Das Baugebiet Nord in Deiningen hat sich im Laufe der letzten Jahre immer mehr zum archäologischen Epizentrum im Ries entwickelt. Vor allem, weil die dort gehobenen archäologischen Schätze überaus spannende Rückschlüsse ermöglichen, wenn sie mit Funden aus den anderen, kleineren Grabungsgebieten verglichen werden.