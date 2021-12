Jahresrückblick 2021

vor 50 Min.

Bombendrohung und Tatort-Dreh: Ein spannendes Jahr für Oettingen

Plus Hinter der Stadt Oettingen liegen spannende Monate. Retter hatten viel zu tun. Eine Rückschau auf ein in vielerlei Hinsicht aufregendes Jahr.

Von Verena Mörzl

Zwölf lange Monate liegen hinter der Stadt Oettingen. Natürlich war das Jahr 2021 geprägt von der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz ist viel geschehen. Die Stadt hat nach einer langen Planungsphase begonnen, das Mega-Projekt Krone vom Papier in die Tat umzusetzen. In der Stadt wurde darüber hinaus viel gebaut und vorangetrieben. Abseits davon gab es diverse Einsätze von Polizei und Feuerwehr, die für die Retter so nicht alltäglich waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen