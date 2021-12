Das Konzertjahr 2021 im Ries – außergewöhnliche Musikerlebnisse

Plus Das klassische Musikjahr im Ries begann im Juni im Hof des Oettinger Schlosses. Unser Autor hat seine Höhepunkte zusammengefasst.

Zunächst war 2021 überhaupt noch nicht abzusehen, wann die Künstler wieder die Podien betreten und ein Publikum wenigstens allmählich wieder die Konzertsäle bevölkern könnten. Die Rieser Kulturtage strichen geplante Konzerte ganz aus dem Programm. Für Online-Konzerte waren die technischen Voraussetzungen auf dem Land nicht vorhanden, was natürlich auch für die üblichen Konzerte der Kirchen, der Vereine, Orchester und Chöre galt. Doch Mitte des Jahres trotzten die Künstler den widrigen Bedingungen und sorgten für außergewöhnliche Musikerlebnisse.