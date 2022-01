Ein Rückblick auf das zweite Jahr mit dem Coronavirus im Ries

Plus Zwischen der 15-Kilometer-Radius-Regelung und der 2G-plus-Einlassbeschränkung ist im Ries 2021 viel passiert.

15 bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen wurden bis jetzt verabschiedet. Zwischen unzähligen neu formulierten Paragrafen und Zusätzen liegt das Jahr 2021, in dem die Bewohner im Ries mit Covid-19 gelebt haben. Wir haben uns teilweise an das Leben mit dem Virus angepasst und mussten einsehen, dass es kein Wundermittel gibt, das uns befreit. Testen und Impfen lautete das Mantra 2021. Ein Rückblick auf die Monate, die hinter uns liegen, auf die Regeln, die Impfsituation, Kontroversen und Skandale im Ries.