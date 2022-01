Showdown um das Tagungshaus in Reimlingen

Plus Das Tagungshaus in Reimlingen wurde verkauft - doch die Gemeinde fürchtete um die Nutzung. Bürgermeister Leberle ist froh, wie die Gemeinde vorgegangen ist.

Es begann mit Ebay Kleinanzeigen. Auf der Plattform entdeckte ein Gemeinderat - es muss im Frühjahr 2020 gewesen sein -, dass das Reimlinger Tagungshaus zum Verkauf steht und schilderte das in der nächsten Sitzung. So erzählt es Bürgermeister Jürgen Leberle mehr als ein Jahr später. Damals ahnte wohl noch keiner, welche Wendungen es im Fall um das Gebäude geben würde.