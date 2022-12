Viele neue Einwohner: Das hat Möttingen 2022 beschäftigt

Plus Die Gemeinde an der B25 verzeichnet einen Rekord beim Zuzug. Beim Thema Wohnungsbau setzt Bürgermeister Böllmann auf neue Konzepte.

Die Gemeinde Möttingen bleibt auf Wachstumskurs. Diese Feststellung ist weniger auf die wirtschaftliche Prosperität der Kommune im Mittleren Ries gemünzt, sondern vielmehr auf die stetig steigende Einwohnerzahl. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg, verbunden mit all den Unsicherheiten, denen sich die Menschen ausgesetzt sehen, wächst die Gemeinde kontinuierlich. 2021 registrierte die Verwaltung mehr als 50 neue Mitbürgerinnen und Mitbürger – ein Rekord. In dieser Statistik sind freilich die Flüchtlinge aus der Ukraine enthalten.