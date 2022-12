Jahresrückblick 2022

Zeit, sich zu erinnern: Bis in drei Jahren, Stadtmauerfest!

Plus 2022 neigt sich dem Ende entgegen - das Jahr, in dem die Feste zurückkehrten. In Nördlingen bleibt das spektakuläre Historische Stadtmauerfest in Erinnerung.

Von Dominik Durner

In der Regel müssen Rieserinnen und Rieser nur auf das Stadtmauerfest drei lange Jahre warten, 2022 kehrten pandemiebedingt aber auch Stabenfest und Mess' erstmals seit 2019 wieder nach Nördlingen zurück. Entsprechend groß waren Euphorie und Andrang auf den Festen, und gerade die geschätzten knapp 60.000 Besucher auf dem Stadtmauerfest vom 9. bis 11. September zeigten eindrucksvoll, wie sehr sich Nördlingen und das Ries nach dem Mittelalter-Spektakel gesehnt hatten. Auch für Polizei und BRK verlief das Fest weitestgehend friedlich. Das 14. Historische Stadtmauerfest bleibt so als ein positiver Höhepunkt im Jahreskalender in Erinnerung – und das trotz zwischenzeitlicher Regenschauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

