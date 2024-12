Millennium vor 25 Jahren: „Man wusste nicht, ob das ganze System versagt“

Es ist ein Ereignis, das viele Menschen nie erleben werden und für die, die es bewusst erlebt haben, ist es einzigartig: der Wechsel von einem Jahrtausend ins Nächste. So mancher überlegte sich, ganz besonders zu feiern, doch für viele Verantwortliche in der Region war es zunächst keine unbeschwerte Feier. Denn der Wechsel in das Jahr 2000 war mit großen Ängsten und viel Arbeit verbunden.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Computer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Kugler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis