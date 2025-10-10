Das ist zur Oettinger Jakobi-Kirchweih 2026 geplant

Zur Jakobi-Kirchweih 2025 hat es einige Neuerungen gegeben. Oettingens Tourismuschefin Sonja Vogel hat am Donnerstag im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung erläutert, wie die ersten Erfahrungen waren und was fürs kommende Jahr geplant ist.

Zum ersten Mal habe man mit dem Jakobi-Cup und dem Wenz-Pokal am Kirchweih-Sonntag zwei Darts-Turniere veranstaltet. Beide Turniere wurden sehr gut angenommen, beim Gaudi-Gruppenturnier seien auch viele Firmen dabei gewesen, so Vogel. Auch am Kostümwettbewerb hätten sich mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit viel Spaß und Freude beteiligt. Da die begleitenden Vereine bei einer Neuauflage dabei wären und man nun Routine in Planung und Organisation der Veranstaltung habe, wolle man die Turniere gerne auch im kommenden Jahr veranstalten.

Auftrag fürs Feuerwerk an der Jakobi-Kirchweih vergeben

Anstatt des Darts-Turniers hat es in der Vergangenheit am Kirchweih-Sonntag ein Schleppertreffen oder das Fischerstechen gegeben. Bürgermeister Thomas Heydecker (SPD) sagte, der betroffene Landwirt, auf dessen Wiese das Schleppertreffen stattfindet, sei nicht unglücklich, wenn man das Treffen ein weiteres Jahr aussetze, aus Rücksicht auf seine Wiese und das Mähgut. Martina Krommrei (SPD) sagte, das Schleppertreffen sei eine tolle Veranstaltung, ein Darts-Turnier aber noch besser, da es weniger umweltschädlich sei. Ob denn das Fischerstechen noch im Gespräch sei? Hier sei man „extrem wetterabhängig“, sagte Heydecker. Man wolle die Veranstaltung aber auf keinen Fall ganz verwerfen. „Früher war das Boxturnier auf der Oettinger-Kirchweih ein Magnet, das könnte das Darts-Turnier auch wieder werden“, sagte Rudolf Oesterle (PWG). Neben der Entscheidung für das Darts-Turnier vergaben die Räte auch den Auftrag für das Feuerwerk zur Kirchweih: für 8400 Euro an die Firma Koller Feuerwerk.