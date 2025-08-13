Dieser Rieser wandelt auf den Spuren seines Großvaters und Heimatdichters

Es ist der erste literarische Gehversuch von Johannes Eberhardt, Enkel des im Kesseltal und im Ries weithin bekannten Heimatdichters Michael Eberhardt. In „Ein alter Mann mit Hut“ lädt der junge Autor ein, „in eine etwas andere, geradezu alternative bayerische Welt einzutauchen“. Und sich vom alten Tischler Franz Hofer, einer jungen Dame namens Josy und dem chaotischen Philosophiestudenten, Philip ein bisschen verzaubern zu lassen.

„Bei dem Habitus, der Handlungen der Protagonisten, war die Geschichte ‚Die Grenze‘ von Michael Eberhard, immer wieder bei mir gegenwärtig. So ist es für mich immer sinnvoll, über Grenzen hinauszublicken und auf Menschen zuzugehen, vom Nachbar bis hin zu zunächst unbekannten Menschen“, sagt der junge Nördlinger über den Hintergrund seiner Geschichte, die er im Selbstverlag veröffentlicht hat und die bei Bücher Lehmann in Nördlingen, bei Greno in Donauwörth und Bücher Brenner in Dillingen erhältlich ist.

Buch vom Nördlinger Johannes Eberhardt: „Ein alter Mann mit Hut“

„Meine Geschichte ist zweifelsohne eine moderne Liebesgeschichte, in der sich frische studentische Energie mit altbayrischem Flair verbindet“, meint der Autor weiter und bezeichnet sein Werk als, „ein tiefgründiges und berührendes Buch, das die Themen Einsamkeit, Erinnerung und das Älterwerden auf eine subtile und kraftvolle Weise behandelt.“ In einem einzigen Spätsommermonat hat Johannes Eberhardt dieses Buch geschrieben. Das, wie unschwer beim Lesen zu erahnen ist, in Regensburg spielt. Dort hat der Autor selbst sieben Jahre lang (Soziale Arbeit, Kriminologie) studiert, gearbeitet und gelebt. Höchstwahrscheinlich ist viel von seiner damaligen Lebenszeit in die Geschichte geflossen.

Er gibt zu, dass ihn vor allem seine Studienzeit, die Menschen und das einmalige Flair in Regensburg nachhaltig inspiriert hat. „Seit meiner Kindheit ist Literatur und Schreiben für mich sehr bedeutsam“, schreibt Eberhardt in seinem Nachwort, „wahrscheinlich vor allem deshalb, weil mein Großvater ein regional bekannter Schriftsteller war. Seine Liebe zu „einem guten Leben in einer kleinen Welt“ verbindet mich mit ihm.“ Verschiedene Lebensentwürfe und die daraus resultierenden Lebensgeschichten faszinierten ihn schon immer. Auch deshalb verwebt er in seiner Story so unterschiedliche Charaktere wie einen ehemaligen Schreiner oder Tischler, der unter dem Wegzug seiner Tochter aus der Stadt leidet. Von einer jungen Frau, die zwar die Freiheit der Studentenzeit genießt, aber doch auf der Suche nach Geborgenheit und echter Zuneigung ist. Und einem „ewigen“ Philosophiestudenten, der nicht recht weiß, wie er sein Leben in Zukunft gestalten will, sich mehr oder weniger ziellos an seinem Weg entlanghangelt. Der in seiner Naivität sogar knapp an einer Verbrecherlaufbahn vorbeischrammt und nur mit der Hilfe eines guten Freundes aus der Sache herausfindet. Jeder, der gerne Liebesgeschichten liest und/oder Regensburg mag, kann sich in diesem Buch wiederfinden.