Josef Schneller wird mit dem Ulrichskreuz in Gold geehrt

Josef Schneller war unglaubliche 47 Jahre Kirchenpfleger in der Kirche St. Anna in Herkheim. Mit viel Herzblut engagierte sich Schneller in der Kirchenstiftung und für „seine“ Anna-Kirche. So fielen unter seine Amtszeit zahlreiche Maßnahmen rund um die Kirche wie zum Beispiel die komplette Außen- und Innensanierung des Turmes sowie des Kirchenschiffes oder die Verschönerung und Erweiterung des rückwärtigen Friedhofes, die Restaurierung der Seitenaltäre sowie die Anschaffung eins Volksaltares. Im Auftrag von Generalvikar Wolfgang Hacker überreichte ihm nun Pfarrer Benjamin Beck in Herkheim das Goldene Ulrichskreuz und die dazugehörige Urkunde. Die Pfarrgemeinde der katholischen Gläubigen aus Herkheim und darüber hinaus sind dankbar für das große ehrenamtliche Engagement des Geehrten.

