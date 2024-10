Seit sage und schreibe 50 Jahren, genauer gesagt, eigentlich schon seit 1972, steht der Name Kauffmann Art für schöne, ästhetische und satirische Kunst. Denn in diesem Jahr gründeten Gudrun und Günter Kauffmann ihr Atelier für künstlerische Raumgestaltung, im alten Rathaus in Bopfingen entstand aus diesem Konstrukt die Galerie Kauffmann.

