Feuerwehr Hausen und Schützengilde Hausen-Seglohe feiern Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Hausen feiert am kommenden Wochenende zusammen mit dem Schützengilde Hausen-Seglohe Jubiläum. Die Schützengilde besteht bereits seit 275 Jahren, während die FFW Hausen seit 150 Jahren im Einsatz ist. Anlässlich des Jubiläums ist von Freitag, 20. Juni bis Sonntag, 22. Juni ein abwechslungsreiches Programm geboten. Der Festauftakt findet am Freitag um 17 Uhr statt. Anschließend soll der Abend mit der Unterhaltungsmusik von „Lande“ und einer gemütlichen Brotzeit ausklingen. Am Samstagnachmittag ist besonders für Familien einiges geboten. Ab 14 Uhr können diese an spannenden Spielen teilnehmen und die Ausstellung „Wilde Tiere in Wald und Flur“ mit Revierpächter Sebastian Völkl besuchen. Für 18 Uhr ist dann das Totengedenken an der örtlichen Kirche geplant. Anschließend beginnt ab 19 Uhr mit dem Bieranstich der Stimmungsabend, der musikalisch von der Trachtenkapelle Marktoffingen umrahmt wird. Um 22 Uhr erklingt dann das Böllersalut der Böllerschützen Belzheim. Der Sonntag beginnt bereits um 9 Uhr mit einem Gottesdienst, dem sich ab 11 Uhr das Mittagessen anschließt. Ein weiterer Höhepunkt, der Festumzug mit Fahneneinmarsch findet um 14 Uhr statt. Die Festkapelle MV Fremdingen spielt im Anschluss an den Umzug ab 15.30 Uhr Unterhaltungsmusik im Festzelt, bevor „Meddl‘r Musi“ ein letztes Mal für Stimmung im Festzelt sorgt. Um 22 Uhr ist Zapfenstreich mit einem finalen Böllersalut der Böllerschützen Fremdingen.

