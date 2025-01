Zwei Jugendliche klauen Gegenstände aus Laden in Nördlingen

Am Freitag haben zwei Jugendliche Gegenstände aus einem Drogeriemarkt in Nördlingen geklaut. Gegen 16 Uhr entwendeten sie in einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße mehrere Waren im Gesamtwert von 191 Euro. Die Jugendlichen versteckten die Artikel in der Umkleidekabine in ihren Taschen. Beim Verlassen des Geschäfts wurden sie angehalten und gaben das Diebesgut freiwillig zurück. Die Erziehungsberechtigten der beiden wurden informiert und holten ihre Kinder vor Ort ab. (AZ)

