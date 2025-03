Jugendliche legen Feuer auf Tartanbahn an alter Turnhalle

Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend gegen 21 Uhr auf dem Sportplatz hinter der alten Turnhalle in der Augsburger Straße beobachtet worden, wie diese ein offenes Feuer entfachten, heißt es im Polizeibericht. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken. Durch das Feuer, das auf der Tartanbahn entzündet wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Tartanbahn wurde auf einer Fläche von etwa 50 mal 50 Zentimeter beschädigt. (AZ)

