Jugendliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Eine zivile Streifenbesatzung hat am Montag zwei Jugendliche auf frischer Tat beim Erstellen von einem Graffito in Nördlingen ertappt. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass die Streife die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 0.20 Uhr in der Wemdinger Straße in der Nähe von Schaltkästen einer Personenkontrolle unterzog. Hierbei stellte sie an den Fingern des 17-Jährigen Farbspuren fest. Da in letzter Zeit vermehrt Graffiti im Stadtgebiet festgestellt wurden, durchsuchten die Beamten die mitgeführten Taschen. Darin befanden sich mehrere Stifte. An den Schaltkästen stellten sie einen frisch angebrachter Schriftzug fest. Die beiden Jugendlichen wurden wegen des Verdachts von Sachbeschädigung durch Graffiti festgenommen sowie deren Wohnungen durchsucht. Bei den Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten belastendes Material, die etwa 40 weiteren Taten zuzuordnen sind. Gegen die beiden wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

