Neuer Jugendtreff: Das ist im „Treasure“ in Nördlingens Altstadt geboten

Wer hätte gedacht, dass sich dieser Wunsch so schnell erfüllen wird: Jugendliche hatten sich beim Nördlinger Jugendforum einen offenen Treffpunkt mitten in der Stadt gewünscht. Jetzt wurde mit zahlreichen Gästen und Projektbeteiligten die neue Jugendlounge „Treasure“ offiziell eröffnet. „Heute ist ein besonderer Tag für die Jugendarbeit unserer Stadt“, sagte so auch Oberbürgermeister David Wittner.

In seinem Grußwort wandte er sich an die Jugendlichen: „Im November vergangenen Jahres habt ihr beim Jugendforum unter dem Motto „Deine Stadt, Deine Ideen“ eure Vorstellungen eingebracht, wie ihr euch ein lebendiges und jugendfreundliches Nördlingen wünscht. Heute erfüllen wir diesen Wunsch - und das freut mich ganz besonders.“ Mit großem Engagement, insbesondere durch viele Jugendliche selbst, wurde das ehemalige Geschäft „Schatz am Weinmarkt“ in der Hallgasse in nur wenigen Monaten zu neuem Leben erweckt. Aus dem Schatz wurde ein „Treasure“, das englische Wort bedeutet das Gleiche.

Jugendliche können sich im „Treasure“ treffen

Und dieser neue Name ist genauso originell wie bedeutsam. Er knüpft an die alte Nutzung an und zeigt das, was die Jugendlichen in dem neuen Treff auch sehen: Einen echten Schatz, in dem sie sich - bis auf Weiteres - konsum- und zwanglos treffen und verwirklichen können. Die neue Lounge ersetzt vorerst den bisherigen Jugendtreff in der Lerchenstraße und wird bis zum Beginn der Bauarbeiten für den Offenen Ganztag in der Hallgasse beheimatet sein. Nina Thorwart, die Jugendsozialarbeiterin der Stadt, zeigte sich euphorisch über die Möglichkeit, dass die Jugendräume Nördlingens in „dieses schöne, große, helle, zentrale Objekt ziehen“. Sie bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement, angefangen vom Oberbürgermeister selbst, über den Projektbeirat Jugend im Stadtrat, die Verwaltung, dem Bauhof, den Umzugshelfern bis hin zum Hausmeister der Grundschule Mitte, denn: „Es ist herrlich, nun einen Hausmeister zu haben, der uns mal Löcher bohren kann … außerdem hat er die tolle Küche eingebaut.“

Die Küche ist auch ein zentrales Element in der Jugendlounge. Neben Kicker, Billardtisch und gemütlichen Lounge-Möbeln gibt es Sitz- oder Spielecken sowie Tische, an denen von Gesprächen über gemeinsames Essen oder Basteln bis hin zu Hausaufgaben alles erledigt werden kann. Saskia Wanner, die als Sprecherin für die Jugendlichen fungierte, freute sich ebenfalls sehr über die neuen Möglichkeiten, die sich zentral in Nördlingen auftun. „Man kann in einem geschützten Raum sowohl über Probleme reden, aber auch einfach nur spielen oder chillen. Wir waren sofort begeistert von den Räumen hier - und sind echt froh, dass wir jetzt auch eine große Spülmaschine haben.“

Neuer Jugendtreff soll Mitte Mai fertig sein

Bis zur regulären Nutzung des „Treasure“ werden noch einige Wochen vergehen, noch sind kleinere Arbeiten zu erledigen, doch Mitte Mai wird alles fertig sein. „Diese Jugendlounge ist das Ergebnis einer echten Gemeinschaftsleistung. Sie zeigt, was in kurzer Zeit möglich ist, wenn junge Menschen ernst genommen werden und Verwaltung, Politik, Jugend und Schulen an einem Strang ziehen“, sagte OB Wittner zum Abschluss. „Ich wünsche der neuen Einrichtung einen erfolgreichen Start, Nina Thorwart alles Gute an ihrer neuen Wirkungsstätte und allen, die hier ein und aus gehen werden, viele gute Begegnungen und schöne gemeinsame Erlebnisse.“