Senior vom Rad gestoßen und geschlagen: Zwei Jugendliche werden verurteilt

Es war ein Fall, der in Nördlingen für Unruhe sorgte: Zwei Jugendliche sollen im Februar 2023 einen Senior vom Fahrrad geschubst und dann auf ihn eingetreten haben. Erst als der Mann um Hilfe gerufen habe, hätten die Jugendlichen von ihm abgelassen, hieß es damals im Polizeibericht. Kurz darauf waren die Jugendlichen festgenommen worden. Nun standen die beiden vor Gericht: In einer nichtöffentlichen Verhandlung beschäftigte sich das Jugendschöffengericht in Nördlingen mit dem Fall.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis