Jugendliche stiehlt in Nördlinger Drogerie Schmuck

Eine Angestellte einer Drogerie in der Löpsinger Straße hat am Donnerstagnachmittag eine 16-jährige Schmuckdiebin auf frischer Tat ertappt. Sie beobachtet die Jugendliche dabei, wie sie mehrere Ohrringe in ihre Jackentasche steckte. Nachdem sie den Schmuck im Gesamtwert von 44 Euro an der Kasse nicht bezahlt hatte, hielt die Angestellte die Jugendliche auf und rief die Polizei. Die Jugendliche erhält nun eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)

