Gruppe Jugendlicher verletzt Mädchen auf Nördlinger Mess

Am Freitagabend kam es auf der Nördlinger Mess nahe den Autoscootern zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 13-jährigen Mädchen und drei Jugendlichen beziehungsweise einem weiteren Kind im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Die drei Täterinnen zogen der Geschädigten gegen 20.30 Uhr zunächst an den Haaren. Nachdem sich das Mädchen vorerst von den Täterinnen in Sicherheit bringen konnte, trafen die Beteiligten an der Würzburger Straße erneut aufeinander. Dort kam es wieder zum Streit. Die Täterinnen zogen die Geschädigte erneut an den Haaren, schubsten sie gegen ein geparktes Auto und anschließend zu Boden. Dort schlugen sie mit der flachen Hand auf sie ein und traten ihr gegen das Schienbein. Das Mädchen mehrere Schürfwunden an Händen und Knien und hatte mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Die Täterinnen erhielten einen Platzverweis für das Festgelände. Sie erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

