Jugendlicher mit E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen kontrolliert

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Kerschensteinerstraße einen Jugendlichen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Sie stellten fest, dass am Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Ermittlungen ergaben, dass der Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug bereits Ende Februar ausgelaufen war. Der 15-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. (AZ)

