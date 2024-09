19-Jähriger bricht in Wohnung ein: Am Montag startet der Prozess

Wegen gefährlicher Körperverletzung mit schwerem Wohnungseinbruchdiebstahl mit versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung steht ein 19-jähriger Mann aus Nördlingen vor dem Amtsgericht. Der Prozess in Augsburg beginnt am Montag. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im Juni dieses Jahres in eine Wohnung in Nördlingen eingebrochen und gegen den Bewohner mit Gewalt vorgegangen zu sein. Was war passiert?

Der 19-Jährige soll demnach über ein Kellerfenster in das private Wohnhaus eingedrungen und Bargeld gestohlen haben. Während seines Raubzugs durch die Wohnung soll er auch in das Schlafzimmer des Geschädigten gekommen sein, wo er ebenfalls 1000 Euro Bargeld aus einer Geldkassette und zwei Flaschen Parfum gestohlen haben soll. Dem im Bett liegenden Geschädigten soll er Pfefferspray in die Augen gesprüht haben. Als der Geschädigte aufstehen wollte, habe der Angeklagte ihn gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und ihn zurück aufs Bett gedrückt. Der Geschädigte erlitt dadurch Schmerzen.

Mit einem unbekannten Gegenstand, möglicherweise einem Messer, soll der Mann den Geschädigten noch bedroht haben, damit er ihm Geld und Brieftasche übergebe. Als sich der Geschädigte stattdessen weigerte und ihn wegstieß, sei der 19-jährige Mann geflohen. Ein Mittäter soll in der Nähe des Hauses in einem Auto auf ihn gewartet haben. Der junge Mann sitzt seit Juni in der Justizvollzugsanstalt München.