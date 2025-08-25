Icon Menü
Jugendlicher ertappt: Gestohlenes Fahrrad in Nördlingen sichergestellt

Nördlingen

Jugendlicher mit gestohlenem Fahrrad in Nördlingen erwischt

Ein Jugendlicher hatte Mitte August ein Trekkingrad beim Freibad in Nördlingen gestohlen, nun kamen ihm Polizisten auf die Schliche.
    • |
    • |
    • |
    Ein Jugendlicher hatte im Nördlinger Freibad ein Fahrrad gestohlen. Nun wurde die Polizei auf ihn aufmerksam.
    Ein Jugendlicher hatte im Nördlinger Freibad ein Fahrrad gestohlen. Nun wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Foto: Andreas Gebert, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen ist ein Jugendlicher mit einem gestohlenen Fahrrad erwischt worden. Laut Polizeibericht räumte der Jugendliche nach mehrfacher Nachfrage ein, dass er das Trekkingrad der Marke Bulls Mitte August beim Nördlinger Freibad gestohlen hatte. Die Polizisten stellten das Fahrrad daraufhin sicher und übergaben den Jugendlichen seinen Eltern. Geschädigte oder potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

