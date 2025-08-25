Jugendlicher mit gestohlenem Fahrrad in Nördlingen erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen ist ein Jugendlicher mit einem gestohlenen Fahrrad erwischt worden. Laut Polizeibericht räumte der Jugendliche nach mehrfacher Nachfrage ein, dass er das Trekkingrad der Marke Bulls Mitte August beim Nördlinger Freibad gestohlen hatte. Die Polizisten stellten das Fahrrad daraufhin sicher und übergaben den Jugendlichen seinen Eltern. Geschädigte oder potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

