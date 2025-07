Polizei erwischt Jugendlichen mit gefälschtem E-Scooter-Kennzeichen

Die Polizei hat am Mittwochabend eine Gruppe Jugendlicher in Wallerstein auf einem Parkplatz in der Benzenzimmerer Straße kontrolliert. Dabei fiel den Beamten ein 17-Jähriger auf, bei dessen E-Scooter das Versicherungskennzeichen mit einem grünen Stift übermalt war. Was wiederum den Anschein erwecken sollte, als ob das Fahrzeug für das Jahr 2025 zugelassen ist.

Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht aber heraus, dass das Kennzeichen aus dem Zulassungsjahr 2020 und auf ein anderes Fahrzeug zugelassen war. Der E-Scooter wurde sichergestellt und gegen den 17-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)