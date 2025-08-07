Für welche besondere EM diese Woche in Nördlingen trainiert wurde

Diese Woche gaben in Nördlingen einige der besten Handwerker Deutschlands eine Kostprobe davon, was sie alles draufhaben: ein farbenfrohes Kunstwerk aus Fliesen in Form eines Storchs, ein filigraner hölzerner Pavillon, ein Stück Wand, in der ein Wappen mit Vogel eingemauert ist. Im Ausbildungszentrum der Bauinnung Nordschwaben wurde in den vergangenen Tagen für einen Wettbewerb geübt, bei dem es um die Frage geht: Wer sind die besten Handwerker in Europa?

