Junge Handwerker trainieren in Nördlingen für die EuroSkills 2025

Nördlingen

Für welche besondere EM diese Woche in Nördlingen trainiert wurde

Junge Handwerker aus ganz Deutschland reisten für diese Woche nach Nördlingen. Ihr Ziel: die Besten ihrer Berufe in ganz Europa werden.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Werden sie den Titel als beste Handwerker Europas davontragen? Die Kandidaten der Bauberufe bereiteten sich mit ihren Trainern in der Bauinnung in Nördlingen auf die EuroSkills 2025 vor. 
    Werden sie den Titel als beste Handwerker Europas davontragen? Die Kandidaten der Bauberufe bereiteten sich mit ihren Trainern in der Bauinnung in Nördlingen auf die EuroSkills 2025 vor.  Foto: Anna-Lena Schachtner

    Diese Woche gaben in Nördlingen einige der besten Handwerker Deutschlands eine Kostprobe davon, was sie alles draufhaben: ein farbenfrohes Kunstwerk aus Fliesen in Form eines Storchs, ein filigraner hölzerner Pavillon, ein Stück Wand, in der ein Wappen mit Vogel eingemauert ist. Im Ausbildungszentrum der Bauinnung Nordschwaben wurde in den vergangenen Tagen für einen Wettbewerb geübt, bei dem es um die Frage geht: Wer sind die besten Handwerker in Europa?

