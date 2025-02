Unfall bei Maihingen: Auffahrunfall an Biogasanlagen-Tankstelle verursacht 35.000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend gegen 21.15 Uhr bei Maihingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-Jähriger von Dürrenzimmern kommend in Richtung Maihingen auf der Kreisstraße unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang wollte er nach rechts in die Tankstelle einer Biogasanlage einbiegen. Dies erkannte ein dahinter fahrender 29-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf. Dadurch wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

