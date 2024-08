10.000 Euro Schaden bei Unfall in Wechingen

Ein Autofahrer hat am Montag kurz nach 17 Uhr einen Unfall verursacht. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Straße im Unterdorf in Richtung Kreisstraße. An der dortigen Kreuzung wollte er die Kreisstraße geradeaus überqueren. Dort ist die Vorfahrt seitens des 18-Jährigen durch „Vorfahrt gewähren“ geregelt, heißt es im Polizeibericht. Beim Einfahren in die Kreisstraße habe er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen mit seinem Pkw übersehen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis