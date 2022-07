BAP auf dem Kapfenburg-Festival: "Verdamp lang her", …

Plus … dass BAP auf der Kapfenburg spielten. Nun legte Wolfgang Niedeckens Truppe wieder einen grandiosen Auftritt hin.

Lange ist es her, dass BAP im Juli 2011 zum letzten Mal im Innenhof der Kapfenburg auftraten. Noch im selben Jahr erlitt Frontmann Wolfgang Niedecken einen Schlaganfall, sodass die Fans um seine Karriere fürchten mussten. Nun, elf Jahre später, meldete sich die Band, die unter dem Namen "Niedeckens BAP" firmiert, im Rahmen des diesjährigen Kapfenburg-Festivals mit einem begeisternden Konzert zurück.