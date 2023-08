Bunter Reigen der Topstars spielt auf dem Kapfenburg-Festival

Das Kapfenburg-Festival bietet 2023 mit LaBrassBanda, Jan Delay und Katie Melua musikalische Hochkaräter. Helge Schneider präsentiert sich als Künstler mit zwei Gesichtern.

Ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm ist 2023 beim Sommerfestival auf der Kapfenburg gezeigt worden. Mit Katie Melua, Konstantin Wecker, Helge Schneider und LaBrassBanda konnten mehrere namhafte Künstler gewonnen werden.

Einen furiosen Auftakt legte am ersten Festival-Samstag der wohl bekannteste deutsche Hip-Hopper Jan Delay hin. Von der ersten Sekunde an gab er Vollgas und lieferte eine energiegeladene Show. Unterstützt wurde er von seiner elfköpfigen Begleitband „Disko Nr. 1“, die neben zwei Keyboards, Gitarre, Bass und Schlagzeug auch mit einer Bläsergruppe und drei Backgroundsängerinnen aufwartete. Bei seinem Auftritt bewies Jan Delay, dass er neben Hip-Hop auch andere musikalische Styles wie Funk, Soul und Reggae draufhat. Von „Spaß“ über „Disco“ und „Action“ bis hin zu „Oh Jonny“ hatte er alle Tophits im Gepäck. Das Publikum ging voll mit, gleich drei Mal wurde die Truppe für Zugaben auf die Bühne zurückgeklatscht.

Festival auf der Kapfenburg: Balladen von Katie Melua

Einen musikalischen Kontrapunkt setzte Katie Melua am Dienstag mit gefühlvollen Balladen. Die georgisch-britische Sängerin und Songwriterin startete gleich mit ihrem Superhit „Nine Million Bicycles“ ins Programm und stellte dann vor allem Songs aus ihrem aktuellen Album „Love & Money“ vor. Allerdings litt der Auftritt unter dem kurz vor Beginn einsetzenden Regen, der nur kurzzeitig aufhörte. Sängerin und Begleitband gaben ihr Bestes, doch nach und nach wanderten durchnässte Zuschauer ab. Die verbliebenen Fans wurden mit einem stimmungsvollen Livekonzert und drei Zugaben belohnt.

„Ich singe, weil ich ein Lied hab'“, so lautete der Titel des Programms von Konstantin Wecker am Mittwoch. Der inzwischen 76-jährige Liedermacher, Autor und Poet ließ darin Stationen seines 50-jährigen Bühnenlebens Revue passieren. So gab er mit „Der alte Kaiser“, „Liebesflug“ und dem „Hexeneinmaleins“ Kostproben aus seinen frühen Jahren. Bei der sehr persönlich gehaltenen Chronologie, die auch von dunklen Zeiten der Kokainsucht geprägt war, sparte der „immer noch bekennende Anarcho“ nicht mit Selbstkritik: „Meine Lieder waren immer schon klüger als ich.“ Begleitet von Fany Kammerlander (Cello), Jürgen Spitschka (Schlaginstrumente), Jo Barnikel (Piano) und dem wunderbaren Norbert Nagel (Saxofon) präsentierte er mehrere Songs aus seinem Album „Utopia“, ehe er die Besucher mit dem ergreifenden „Buonanotte Fiorellino“ entließ.

Katie Melua war der ruhige Gegenpart beim Kapfenburg-Festival. Foto: Toni Kutscherauer

Als Künstler mit zwei Gesichtern präsentierte sich Helge Schneider bei seinem Auftritt am Donnerstag. Einerseits war da der virtuose Instrumentalist, der mit spielerischer Leichtigkeit die Finger über die Tasten seines Flügels fliegen ließ oder ein grandioses Saxofon-Solo hinlegte. Andererseits gerierte er sich mit seinen schrägen Liedtexten, Klamauk und Parodien als berufener Vertreter des höheren Schwachsinns. Songs wie der Programmtitel „Der letzte Torero“, „100.000 Rosen“ oder das bekannte „Katzenklo“ wurden mit abstrusen Geschichten unterlegt, auch die handverlesene Band („aus der Cafeteria der Arbeiterwohlfahrt“) wurde satirisch diskreditiert. In Kombination waren dies die Zutaten zu einem Riesenspaß, den das begeisterte Publikum im vollbesetzen Burghof mit frenetischem Applaus bedachte.

Lesen Sie dazu auch

64 Bilder Impressionen vom Open Air Kapfenburg 2023 Foto: Anton Kutscherauer

Am Schlusstag des Festivals war sogar ein Vorprogramm aufgeboten. Zunächst spielte die Stadtkapelle Lauchheim auf, bevor das australische Sextett „Caravana Sun“ (sie waren noch am Vortag beim Kraterbeben aufgetreten) mit seinem „World-Fueled-Rebellious-Surf-Rock“ das Publikum einstimmte. Dann stürmten „LaBrassBanda“ die Bühne, angeführt von Bandleader Stefan Dettl. Der Vollblutmusiker trieb nicht nur seine sieben Mitspieler und sich selbst unermüdlich an, sondern auch die Zuschauer. So war die Stimmung schon beim dritten Song („Autobahn“) am Brodeln, was bis zum Ende der fulminanten Show nicht mehr nachließ. Zum bläserdominierten Sound der Truppe sang das aufgestachelte Publikum bekannte Lieder wie „Bauersbua“, „Ringlbleame“ oder „Nackert“ leidenschaftlich mit, bis das Konzert in einem ausgiebigen Refrain von Musikern und Besuchern zu „Ujemama“ sein Ende fand.