Katze angeschossen - Hinterbein musste amputiert werden

Eine Katze ist zwischen Freitag, 22. August, 18 Uhr und Mittwoch, 27. August, 6 Uhr angeschossen und schwer mit Schrot verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich die Tat mutmaßlich im Umfeld einer Mühle im Bereich Wechingen und angrenzender Fehler. In einer aufwendigen Operation konnten in einer Tierklinik mehrere Schrotkugeln aus dem Körper der Katze entfernt werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste das linke Hinterbein amputiert werden. Die Tierarztkosten belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizeiinspektion Nördlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In diesem Zusammenhang wird unter anderem wegen eines Straftatbestands der Tierquälerei ermittelt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09081 / 2956-0 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (AZ)

86759 Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis