Kempten/Nördlingen

09:55 Uhr

TSV Nördlingen verliert gegen Kottern trotz Überzahl

Julian Brandt (rechts) bleibt hier an Torwart Emre Sahin hängen. Links Kai Dusch vom TSV Kottern.

Plus Nördlingens Trainer bemängelt bei der Auswärtsniederlage die Qualität der Abschlüsse. Das Ende der ersten Halbzeit wird mit zwei Verletzungen und einer Gelb-Roten Karte turbulent.

Von Klaus Jais

Im dritten Heimspiel gelang dem TSV Kottern der erste Heimsieg. Mit 1:0 (0:0) besiegten die Allgäuer einmal mehr den TSV Nördlingen, der eine ganze Halbzeit in Überzahl spielte, aber kein Kapital daraus schlagen konnte. In Unterzahl erzielten die Gastgeber das einzige Tor per Foulelfmeter, einen weiteren Elfmeter hielt Nördlingens Keeper Daniel Martin.

