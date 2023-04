Kerkingen

06:00 Uhr

100 Millionen für "100 Prozent Zukunft": Ladenburger baut neues Kraftwerk

Plus Mit der Fabrik soll auch Nahwärme entstehen. Kürzlich erklärt Geschäftsführer Steffen Häußlein, wie das Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will.

Von Timo Lämmerhirt Artikel anhören Shape

Bei den Holzwerken Ladenburger haben sie sich etwas vorgenommen. Am Standort Kerkingen soll ein Kraftwerk entstehen, das durch die Erzeugung von Strom und Wärme aus Reststoffen und Nebenprodukten der Holzverarbeitung die Chance bietet, die Produktionsprozesse zu dekarbonisieren und gleichzeitig die Region mit Nahwärme zu versorgen. Investiert werden müssen in dieses Kraftwerk rund 100 Millionen Euro. Dieses nutzt die bei der Produktion anfallenden Reste für einen geschlossenen Energiekreislauf im Unternehmen.

„Mit einem Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich werden wir unseren Beitrag zur klimaneutralen und dekarbonisierten Produktion leisten“, erklärte Steffen Häußlein, einer der Geschäftsführer, und fügte augenzwinkernd an, dass man „auf dem richtigen Holzweg“ sei. Holz binde CO 2 , „Holznutzung ist Klimaschutz“, so Häußlein. Den gewonnenen Strom, den das Kraftwerk generieren wird, werde man im ersten Schritt für das Unternehmen selbst benutzen, in einem zweiten aber könne man, bei entsprechendem Netzausbau, den Strom in das öffentliche Netz einspeisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen