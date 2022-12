Kerkingen

33 Feuerwehrkräfte rücken zu Maschinenbrand in Kerkingen aus

Am Donnerstagmorgen gerät eine Maschine in einem Werksgebäude in Kerkingen in Brand. Es entsteht ein vierstelliger Schaden.

Gegen 4.15 Uhr ist am Donnerstag ein Maschinenbrand in einem Werksgebäude in der Schneidheimer Straße im Bopfinger Ortsteil Kerkingen gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizeistreife war das Feuer bereits durch eine laufende Sprinkleranlage gelöscht. PC hatte wohl einen Defekt, der zu Brand in der Nähe von Bopfingen führte Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einer Maschinenhalle zu einem technischen Defekt an einem Computer, wodurch dieser Feuer fing. Die Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

