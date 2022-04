Kerkingen

vor 18 Min.

Feuerwehr löscht Brand in Kerkinger Firma

Feuerwehreinsatz am Montagmorgen in der Schneidheimer Straße: In einer Firma brach ein Feuer aus.

Zu einem Einsatz sind am Montagmorgen gegen 2.40 Uhr die Feuerwehren aus Kerkingen und Bopfingen gerufen worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Brand in der Schneidheimer Straße gemeldet. Das Feuer soll an einer Heizungsanlage entstanden sein, das durch die eingesetzte Feuerwehr aus Bopfingen und Kerkingen jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Feuerursache aus. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. (AZ)

