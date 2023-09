Kerkingen

Ladenburger plant Biomasse-Kraftwerk – doch bei Bürgern sind Fragen offen

Plus Der Bopfinger Gemeinderat stimmt dem Kraftwerk im Ortsteil Kerkingen baurechtlich zu. Die Politik ist zu dem Thema gespaltener Meinung.

Von Anja Lutz

Der Bopfinger Gemeinderat hat kürzlich in einer Sondersitzung einem Neubau des geplanten Biomasse-Kraftwerks der Firma Ladenburger städtebaurechtlich zugestimmt. Daran gibt es teilweise Kritik – was steckt hinter dem Projekt?

Wie Bürgermeister Gunter Bühler erläuterte, ist das Projekt kein normales Baugesuch, sondern Teil eines immissionsschutzrechtlichen Verfahrens. Das Landratsamt habe noch einige Nachforderungen an die Firma Ladenburger gestellt, diese würden im Verfahren selbst behandelt. Mit den Entwässerungsplänen sei man einverstanden, auch die Schmutzwassermengen sehe man als unproblematisch an, so Bühler weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

