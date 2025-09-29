Feuerwehreinsatz in Nördlingen: Kerze löst Brand in Wohnhaus aus

In einem Haus in Nördlingen ist am vergangenen Sonntagabend ein Brand entstanden. Laut Polizeibericht wurden die Polizei, die Feuerwehr Nördlingen und der Rettungsdienst alarmiert. Grund dafür war, dass ein Bewohner der Gustav-Freytag-Straße seinen Kaminofen angeschürt hatte. Durch die Hitze war eine Deko-Kerze auf dem Kamin geschmolzen und hatte sich entzündet. Allerdings bemerkten die Bewohner den Brand schnell und löschten die Kerze mit einem Pulverlöscher. Die Feuerwehrleute löschte noch den Ofen, sodass ein Schaden im Haus verhindert werden konnte. Niemand wurde verletzt. (AZ)

