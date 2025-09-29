Icon Menü
Kerze verursacht Brand in Nördlinger Wohnhaus – Feuerwehr rückt aus

Nördlingen

Feuerwehreinsatz in Nördlingen: Kerze löst Brand in Wohnhaus aus

Am Sonntagabend musste die Nördlinger Feuerwehr ausrücken, weil es in einem Haus brannte. Wie es dazu kam und wie die Anwohner reagierten.
    •
    •
    •
    Die Feuerwehr Nördlingen wurde alarmiert, nachdem es in einem Wohnhaus in der Gustav-Freytag-Straße in Nördlingen zu einem Brand gekommen war.
    Die Feuerwehr Nördlingen wurde alarmiert, nachdem es in einem Wohnhaus in der Gustav-Freytag-Straße in Nördlingen zu einem Brand gekommen war. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In einem Haus in Nördlingen ist am vergangenen Sonntagabend ein Brand entstanden. Laut Polizeibericht wurden die Polizei, die Feuerwehr Nördlingen und der Rettungsdienst alarmiert. Grund dafür war, dass ein Bewohner der Gustav-Freytag-Straße seinen Kaminofen angeschürt hatte. Durch die Hitze war eine Deko-Kerze auf dem Kamin geschmolzen und hatte sich entzündet. Allerdings bemerkten die Bewohner den Brand schnell und löschten die Kerze mit einem Pulverlöscher. Die Feuerwehrleute löschte noch den Ofen, sodass ein Schaden im Haus verhindert werden konnte. Niemand wurde verletzt. (AZ)

