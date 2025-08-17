Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Kettenhaus-Bauplatz in Kleinerdlingen jetzt verfügbar – Bewerbungsfrist beachten

Kleinerdlingen

Kettenhaus-Bauplatz in Kleinerdlingen ist zu vergeben

Die Stadt Nördlingen vergibt einen Kettenhaus-Bauplatz in Kleinerdlingen. Bis wann Bewerber Zeit haben.
    • |
    • |
    • |
    In Kleinerdlingen wird ein Kettenhaus-Bauplatz vergeben.
    In Kleinerdlingen wird ein Kettenhaus-Bauplatz vergeben. Foto: Presse Stadt Nördlingen (Archivbild)

    Ab sofort wird in Kleinerdlingen ein Kettenhaus-Bauplatz im Neubaugebiet „Westlich des Johanniterschlosses“ vergeben, wie die Stadt Nördlingen mitteilt. Im Vergleich zu den sonstigen Bauplätzen gelten für die Vergabe der Kettenhaus-Bauplätze zusätzliche Vergabemodalitäten (wie verpflichtende Rohbauerstellung in fest definiertem Zeitfenster). Interessenten haben noch bis zum 7. September 2025 Zeit, ihre Bewerbung abzugeben. Die Vergabe der Bauplätze erfolgt auf Grundlage des vom Stadtrat beschlossenen Punktesystems.

    Die Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen sind über das Internet-Angebot der Stadt Nördlingen (https://www.noerdlingen.de/stadt-rathaus-aktuell/stadtplanung/freie-baugrundstuecke) abrufbar. Für Rückfragen steht die Stadtkämmerei unter der E-Mail-Adresse bauplaetze@noerdlingen.de oder unter Telefon 09081/84-232 zur Verfügung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden