Kettenhaus-Bauplatz in Kleinerdlingen ist zu vergeben

Ab sofort wird in Kleinerdlingen ein Kettenhaus-Bauplatz im Neubaugebiet „Westlich des Johanniterschlosses“ vergeben, wie die Stadt Nördlingen mitteilt. Im Vergleich zu den sonstigen Bauplätzen gelten für die Vergabe der Kettenhaus-Bauplätze zusätzliche Vergabemodalitäten (wie verpflichtende Rohbauerstellung in fest definiertem Zeitfenster). Interessenten haben noch bis zum 7. September 2025 Zeit, ihre Bewerbung abzugeben. Die Vergabe der Bauplätze erfolgt auf Grundlage des vom Stadtrat beschlossenen Punktesystems.

Die Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen sind über das Internet-Angebot der Stadt Nördlingen (https://www.noerdlingen.de/stadt-rathaus-aktuell/stadtplanung/freie-baugrundstuecke) abrufbar. Für Rückfragen steht die Stadtkämmerei unter der E-Mail-Adresse bauplaetze@noerdlingen.de oder unter Telefon 09081/84-232 zur Verfügung. (AZ)