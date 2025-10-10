Wenn Kiel in Nördlingen feiert, kommt der Bus des FC Bayern München

So mancher Nördlinger hat im Juli dieses Jahres den Bus des 1. FC Bayern München im Ries erspäht. Und vermutete daraufhin, dass die Mannschaft um Harry Kane und Joshua Kimmich tatsächlich zu einem Spiel in den Krater gekommen wäre oder zumindest durch ihn hindurchgefahren sein könnte. Nun, dem war - leider - nicht so, im Bus saß zu diesem Zeitpunkt kein einziger Bayern-Star. Doch es war tatsächlich das Gefährt des deutschen Rekordmeisters, das da in Nördlingen unterwegs war. Was wiederum mit dem Geburtstag des Nördlinger Unternehmens Kiel zu tun hatte.

Die Franz Kiel GmbH hat in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert. Gäste waren Mitarbeiter aus 14 Ländern, vom Standort in Nördlingen, Ruheständlerinnen und Ruheständler. Denen sei ein Programm geboten worden, in dem die Stadt Nördlingen die Hauptrolle gespielt habe, hieß es jetzt in einer Pressemitteilung: Es gab Stadtführungen, Nachtwanderungen, eine Besteigung des Daniels und einen Besuch des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Um von A nach B zu kommen, durften die Gäste der Bus des FC Bayern München nutzen und wurden vom Bayern-Busfahrer auch chauffiert. Womit unweigerlich die Frage aufkommt, warum ein Nördlinger Betrieb, selbst wenn er seit acht Jahrzehnten besteht, in den Genuss kommt, den Bus der Top-Spieler der Deutschen Bundesliga zu nutzen.

Sitze einiger Londoner U-Bahnen kommen aus Nördlingen - von Kiel

Die Antwort ist recht einfach: In jenem Bus sitzen die Bayern-Stars auf Kiel-Sitzen. So wie übrigens tausende, ja zehntausende, ja eher noch mehr Menschen auf der gesamten Welt auch. In Bussen und Bahnen in Berlin, Paris oder Hongkong sind Sitze von Kiel verbaut. Selbst in der altehrwürdigen Londoner U-Bahn lässt man sich teils auf Kiel-Sitzen nieder, bestätigt Geschäftsführer Jürgen Mill im Gespräch mit unserer Redaktion. Wäre nur schön, wenn man das als stolzer Rieser wüsste und es den Mitreisenden unter die Nase reiben könnte, so nach dem Motto: „Schau, das ist wieder ein Sitz aus Nearle.“

Icon vergrößern Diese Sitze wurden vom Nördlinger Unternehmen Franz Kiel hergestellt. Foto: Franz Kiel GmbH Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese Sitze wurden vom Nördlinger Unternehmen Franz Kiel hergestellt. Foto: Franz Kiel GmbH

Nun, da gibt es zwei Einwände. Einer ist, so erzählt es Mill, dass die Hersteller von Bahnen und Bussen kein Kiel-Logo mehr erlauben. Die hätten dem Nördlinger Unternehmen irgendwann schlicht mitgeteilt, dass sie nicht dessen Werbung herumfahren. Weshalb Mill die Kiel GmbH, für die er selbst seit 29 Jahren arbeitet, gerne einen „hidden champion“ nennt, also einen versteckten Sieger: erfolgreich, aber unsichtbar. Der zweite Einwand ist, dass es zwar noch eine Sitze-Produktion in Nördlingen gibt. Konkret werden von rund 120 Beschäftigten im Ries Bahnsitze und Speziallösungen gefertigt. Und Mill betont: „Der Standort Nördlingen ist das Herz, das Gehirn des Unternehmens. Da werden die Entscheidungen getroffen. Hier arbeiten die intelligenten Entwickler, die engagierten Vertriebler, insgesamt sind es 250 Beschäftigte.“ Weltweit sind für Kiel aber rund 1500 Menschen tätig.

Kiel Sitze aus Nördlingen: 1500 Mitarbeiter weltweit

Mill sagt, als die großen Bushersteller ihre Produktion ins Ausland verlagert hätten, da sei dem Unternehmen nicht viel anderes übrig geblieben, als das Gleiche zu tun. Man stehe in einem Weltmarkt in Konkurrenz. Und wenn der Geschäftsführer dann von Preisverhandlungen berichtet, die der Versteigerung von Fundsachen gleichen, weiß man, wie viel Nerven, Geduld und Energie dieser internationale Markt verschleißt. „Da muss man sich genau überlegen, zu welchem Preis man ein Projekt anbieten will.“ Kiel hat heutzutage Tochtergesellschaften in Mazedonien, der Türkei, Spanien, den USA, Polen, Frankreich und den Niederlanden. Der Bussitzbereich sei komplett an die internationalen Standorte ausgelagert worden. Wie Mill erklärt, weil der Preisdruck im privatwirtschaftlichen Bus-Bereich deutlich härter sei als bei der Bahn, wo es noch eher traditionell zugehe und wo es auf nationaler Ebene viele gesetzliche Regelungen gebe.

Von Franz Kiel und seinem Schwager Friedrich Krüger gegründet, ist Kiel trotz aller Internationalisierung aber noch immer ein Familienbetrieb. Es gebe keine Gesellschafter, betont Mill, noch immer gehöre das Unternehmen der Familie Krüger. Kiel stehe für seine Kunden für Verlässlichkeit, für Beständigkeit, man lege auf einen guten Kundenservice Wert: „Der Kiel, der kümmert sich.“ Und auf etwas anderes ist Geschäftsführer Mill ebenfalls stolz: In den acht Jahrzehnten Firmengeschichte habe es noch nie betriebsbedingte Kündigungen im Unternehmen gegeben.