Kinderklinik bleibt in Aalen

Das Medizinkonzept für die Ostalb-Kliniken, das der Kreistag des Ostalbkreises am Dienstag beschließen soll, ist im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf zwar modifiziert und weiterentwickelt, in seinen Grundzügen jedoch im Laufe der Beratungen gleich geblieben. Demnach ist nach wie vor geplant, dass die Urologie zunächst von Ellwangen nach Mutlangen verlegt wird, ehe sie in das Zentralklinikum in Essingen umzieht, das der Ostalbkreis um das Jahr 2035 fertigstellen und beziehen will. Die Kinderklinik wird bis zu diesem Zeitpunkt in Aalen zusammengelegt.

